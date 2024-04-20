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Çorum'un İskilip ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe için mevlit okutuldu

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Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe için İskilip Köprübaşı Camisi'nde mevlit okutuldu. Mevlit programına İskilip Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Müftüsü, AK Parti Çorum İl Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında mevlide katılanlara lokum ikram edildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe için mevlit okutuldu.

Şırnak'ta 19 Nisan 2016'da PKK'lı teröristlerce bir eve yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gökçe için İskilip Köprübaşı Camisi'nde Kur'an okunarak dua edildi.

Mevlit programına İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Müftüsü Şuayib Güllü, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında mevlide katılanlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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