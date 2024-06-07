İskilip Kaymakamı Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Polat, Sorkun köyünde gazi Ömer Uğur, Karmış köyünde de gazi Osman Koca'yı ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Seydi Tabur ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz katıldı.