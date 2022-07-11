İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa: '85 Noktada Taşkın Riskine Son Verdik'

İski Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa, İstanbul'un sorunlarından biri olan ve şehrin birçok noktasında yaşanan su baskınlarının İski'nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla son bulduğunu belirterek, "Bugüne kadar 85 noktada su baskını riskine son verdik. Çalışma yaptığımız bu alanlarda herhangi bir sorun yaşamadık. Çalışmalarımızın karşılığını sahada olumlu olarak gözlemledik" dedi.

Esenyurt'ta meydana gelen su baskını ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Su baskını sorunu olan noktalarda gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisinı paylaşan Başa'nın açıklaması şöyle:

"85 NOKTADA PROBLEM ÇÖZÜLDÜ: 2019 yılından bugüne kadar 1.650 kilometre atıksu şebekesi ve kolektörü ile 150 kilometre yağmursuyu kanalı imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca 6 kilometre atıksu tüneli ve 7 kilometre yağmursuyu tüneli yatırımı yapıldı. Yine 69 derede 36 kilometre ıslah gerçekleştirildi. İstanbul'un sorunlarından biri olan ve şehrin birçok noktasında yaşanan su baskınları İSKİ'nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla son buluyor. 2019 yılında İstanbul'da su baskını yaşanan noktaları belirleyen İSKİ, buralarda çalışmalarına hızla başladı. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarını da fırsata dönüştüren İdare, müdahale edilmesi zor alanlardaki çalışmalarını da tamamladı. Yapılan çalışmalarla birçok bölgede su baskını riski sona erdi. Üsküdar Meydanı'nda denizle karanın birleşmesi görüntüleri artık yaşanmazken Bakırköy İncirli Caddesi, Zeytinburnu 10. yıl Deresi, Esenyurt Taşağıl Deresi, Mecidiyeköy, Ortaköy, Kartal gibi İstanbul'un dört bir yanında tam 85 noktada su baskını sorunu çözüldü.

BOĞAZ KANA BULANMADI: İSKİ, yine İstanbul'un başka bir kronik sorunu olan denizlere kontrolsüz atıksu girişine son vermek amacıyla da çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar birçok noktada atıksu girişi sona ererken geçtiğimiz günlerde tamamlanan İstavroz Atıksu Tüneli ile İstanbul Boğazı'na 13 bin metreküplük bir atık suyun kontrolsüz girişi önlenmiş oldu. Tünel vasıtasıyla atıksular Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılırken her Kurban Bayramı'nda yaşanan görüntüler bu yıl yaşanmadı. Boğaz kana bulanmadı.

ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR: Son yağışlar bize altyapının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimize yakışmayan görüntülere son vermek için çalışıyoruz. Gerek su baskını riskini gerekse denizlere kontrolsüz atıksu girişini bitirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar 85 noktada su baskını riskine son verdik. Çalışma yaptığımız bu alanlarda da herhangi bir sorun yaşamadık. Çalışmalarımızın karşılığını sahada olumlu olarak gözlemledik. Şehrin kalan kronik problemlerini de hızla çözmeye devam edeceğiz."

ANKA / Güncel