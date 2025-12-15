Haberler

Avcılar'da İSKİ'nin çalışma yaptığı sokakta göçük; yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Avcılar'da İSKİ'nin çalışma yaptığı sokakta göçük; yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da İSKİ ekiplerinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da sokakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) ekiplerinin kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 1 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin sokaktaki kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluştu. Bu sırada çalışan işçi Erkan Yavuz toprağın altında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Göçük altında kalan Yavuz, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde göçükte mahsur kalan Erkan Yavuz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'İSKİ ÇALIŞMASI YAPILIYORDU'

Göçüğün ardından mahsur kalan işçiye müdahale eden Nahit Alataş, "Saat 18.30 civarıydı, G-103 Sokak'ta İSKİ çalışması yapılıyordu. Aniden bir göçüğün oluştuğunu gördüm. Evimdeydim, hemen koşarak aşağı indim ve arkadaşa müdahale etmeye çalıştık. Fakat omuz hizasına kadar toprağın altında kalmıştı. Kendi çabalarımızla olmayacağını anlayınca itfaiye ve ambulansa haber verdik. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle beraber işçiyi çıkarttık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
title