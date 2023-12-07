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İskenderun'da okulların yakınında denetim gerçekleştirildi

7 Aralık 2023 16:39 Son Güncelleme: 16:40 Abone Ol

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi. Çocuk Şubesi koordinesindeki çalışmaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şubelerinden ekipler de katıldı. Oyun salonları ile işletmeler kontrol edildi ve uyarılarda bulunuldu.