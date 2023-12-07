İskenderun'da okulların yakınında denetim gerçekleştirildi
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi. Çocuk Şubesi koordinesindeki çalışmaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şubelerinden ekipler de katıldı. Oyun salonları ile işletmeler kontrol edildi ve uyarılarda bulunuldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların yakınında denetim gerçekleştirdi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini eğitim kurumlarının çevresinde sürdürdü.
Çocuk Şubesi koordinesindeki çalışmaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şubelerinden ekipler de katıldı.
Oyun salonları ile işletmeleri kontrol eden polis, uyarılarda bulundu.