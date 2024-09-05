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İskenderun'da maymun çiçeği vakası mı tespit edildi? Kaymakamdan açıklama var

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İskenderun Devlet Hastanesi'nde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur" ifadelerini kullandı.

Dünya 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelesine devam ederken son dönemde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tehlike uyarısı yaptığı maymun çiçeği virüsü de tehdit oluşturmaya devam ediyor.

İDDİA BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Virüsün yeni bir pandemiye dönüşeceği endişesine kapılan vatandaşlar gelişmeleri anbean takip ederken bugün İskenderun'da ortaya atılan bir iddia infiale neden oldu.

KAYMAKAM DEMİRYÜREK'TEN AÇIKLAMA

İskenderun Devlet Hastanesi'nde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine yönelik haberler paniğe neden olurken iddialara ilişkin yalanlama ise İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'ten geldi.

Demiryürek, sosyal medya hesabından M çiçeği virüsü iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı; "Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur."

İskenderun'da maymun çiçeği vakası mı tespit edildi? Kaymakamdan açıklama var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Murat Sefa Demiryürek İskenderun Güncel

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Yorumlar (1)

Mehmet Gümüş:

sana selam olsun iskenderun

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