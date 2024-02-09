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İskenderun'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. İlçede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunca, İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda, depremde yaşamını yitirenler anısına 'Vefa Gecesi' düzenlendi. AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, programda yaptığı konuşmada, zor günler geçirdiklerini söyledi. Milletin birliğine zeval gelmemesi temennisinde bulunan Özel, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa, kaymakamlar, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AK Parti İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez ile kent protokolü katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

İlçede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunca, İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda, depremde yaşamını yitirenler anısına "Vefa Gecesi" düzenlendi.

Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, programda yaptığı konuşmada, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Milletin birliğine zeval gelmemesi temennisinde bulunan Özel, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, kaymakamlar, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AK Parti İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez ile kent protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun AK Parti Hatay Deprem Yaşam Güncel Haberler

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