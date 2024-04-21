İskenderun'da 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi. Toplum Gönüllüleri Vakfı Destek Merkezi ile İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen şenliğe çok sayıda çocuk katıldı. Ekinlikte, çocuklar için sportif yarışmalar ve eğitsel aktiviteler düzenlendi. Şenlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.
Toplum Gönüllüleri Vakfı Destek Merkezi ile İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen şenliğe çok sayıda çocuk katıldı.
Ekinlikte, çocuklar için sportif yarışmalar ve eğitsel aktiviteler düzenlendi.
Şenlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.