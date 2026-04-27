Vekil Bayhan'dan açlık grevindeki maden işçilerine destek

(ANKARA) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Ankara Kurtuluş Parkı'nda açlık grevinde olan Doruk Madencilik işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Bayhan, "Madencilerin yüzünün karası, bu ülkenin aydınlığıdır; aydınlık geleceğinin sembolüdür. Bunu iyi biliyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayhan, Ankara Kurtuluş Parkı'nda açlık grevinde olan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bayhan, şunları söyledi:

"Evet madenci kardeşlerim, hepimiz bir emek sömürüsü zincirinin farklı halkaları durumundayız. Onun için bu işçi arkadaşlarımızın aileleri, temsilcileri adalet arıyorlar. Bugün Meclis'te Gayrettepe, İliç, Dilovası, Hendek, Mitsubishi, Amasra ve tabii kurye işçileri; Aliağa'da, Petkim'de, o bölgedeki gemi söküm fabrikalarında çalışan işçi kardeşlerimizin aileleri, hepsi sizlerle birlikteydi. Siz burada direnirken, onlar da Meclis'te sizlerle birlikte adalet arayışlarını, hak arayışlarını mücadele ederek sürdüreceklerinin sözünü verdiler. Biz de onlarla beraberdik. Ben de Emek Partisi'nin İstanbul Milletvekili olarak sizlerle beraberim. Hatırlıyorsanız MİÇİK'te de buluştuk, madende de buluştuk. Ama bu dava, bu zincir parçalanıp kırılana, sökülene kadar hep devam edecek."

Biz de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. İşçi kardeşlerimizin kısa bir süre sizlere seslenmeleri için söz alabildik. Onun için şimdi onları uğurlayacağız. Ama burada sizinle birlikte bu direnişte konuşup sohbet edeceğiz. Önümüzdeki günlerde neler olacak, heyetimizden gelen haberi de hep beraber bekleyeceğiz. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Madencilerin yüzünün karası, bu ülkenin aydınlığıdır; aydınlık geleceğinin sembolüdür. Bunu iyi biliyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA