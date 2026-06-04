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İşitme ve konuşma engelli resim öğretmeni ve öğrencilerinden "Çevre" temalı sergi

İşitme ve konuşma engelli resim öğretmeni ve öğrencilerinden 'Çevre' temalı sergi
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Antalya Manavgat'ta işitme ve konuşma engelli resim öğretmeni Vesil Bacı, öğrencileriyle hazırladığı 'Çevre' temalı resim sergisini Dünya Çevre Günü'nde açtı. 230 öğrencinin katılımıyla oluşturulan eserler, çevre bilincine dikkat çekiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, işitme ve konuşma engelli resim öğretmeni Vesil Bacı ve öğrencilerinin eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladığı eserlerden oluşan "Çevre" temalı resim sergisi açıldı.

Manavgat 60. Yıl Ortaokulu'nda görev yapan Bacı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca 700 öğrencisinden 230'unun katılımıyla hazırladığı resim sergisini beğeniye sundu. Okul bünyesinde kurulan resim atölyesinde üretilen deniz, balık ve orman temalarındaki eserler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla sergilendi.

Bacı, işaret diliyle gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bir eğitimci olarak okulda görev yapmanın ilk başta kendisinde tedirginlik yarattığını ama daha sonra bu sorunu aştığını dile getirdi.

Manavgat'ın deniz ve ırmağa sahip çok güzel bir memleket olduğunu aktaran Bacı, öğrencilere bu resimler vesilesiyle çevre bilinci ve farkındalığı kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sergiyi ziyaret eden yazar ve ressam Ahmet Refik İnci ise çalışmalarda akrilik boyanın, kompozisyonun, ışık-gölge ve ritim ilişkisinin çok başarılı şekilde işlendiğini vurguladı.

Dünya Çevre Günü vurgusunun çok anlamlı olduğunu ifade eden İnci, "Çevreye duyarlı olup sahip çıkmalıyız. Bu yüzden bu sergi çok önemli." dedi.

Okul idaresi ve velilerin desteğiyle açılan, çevre bilincini aşılamayı hedefleyen sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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