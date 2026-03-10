İşitme engelli öğrencilerden, engelli köpekler için kampanya

ANKARA'da Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde yürütülen 'İşitilen Şefkat ve Sevgi' projesi kapsamında işitme engelli öğrenciler, engelli köpeklerin rehabilite edildiği barınaklar için yardım kampanyası düzenledi.

Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde başlatılan proje kapsamında, engelli ve özel gereksinimli öğrencilere empati, öz-şefkat ve duygusal farkındalık konularında eğitim verildi. İşaret dili ile gerçekleştirilen grup çalışmalarında öğrenciler, merhamet temelli iletişim ve sosyal sorumluluk üzerine uygulamalı etkinliklere katıldı. Proje kapsamında ayrıca engelli köpeklerin rehabilite edildiği barınaklar için kampanya düzenlendi. Eğitim sürecinin ardından öğrenciler, engelli köpeklerin tedavi edildiği barınaklara ziyarette bulundu. Görme engelli, ortopedik engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan köpekleri ziyaret eden öğrenciler, onların bakım süreçlerini gözlemledi. Öğrenciler, kampanya kapsamında toplanan mama, battaniye ve diğer ihtiyaç malzemelerini köpekler için barınak görevlilerine teslim etti.

'AMAÇ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ SAĞLAMAK'

Okul Psikolojik Danışmanı Berfin Ural, son yıllarda genç çocukların şiddete bulaşma eğiliminin, madde bağımlılığının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bizim çocukların büyük kısmı da dezavantajlı olduğu için bu tür şeyleri yapmak zorundayız. Çocuklarımızın şiddete eğilimi yok ama şiddete maruz kalabilirler. Hem çocukları korumak hem de onlara diğer canlılardaki özel gereksinimi anlatmak, empati, şefkat, merhamet temalı 2 ay boyunca grup rehberlik çalışmaları yaptık. Gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla beraber yaptık. Grup etkinliklerinde dramalar yaptık, afişler hazırladık. Sonra da kampanya düzenledik çocuklardaki empati, şefkat ve merhamet duygularını pekiştirmek için. Çünkü amacımız çocuklarda bunları tutuma dönüştürmek. Tutuma dönüştüğünde o davranış değişikliği ortaya çıkıyor" dedi.

Ural, her canlının özel gereksinime ihtiyaç duyabileceğini göstermek için bu çalışmanın öğrencileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Dünyada yalnız olmadıklarını, tek olmadıklarını anlamalarına katkı sağlamak için bu çalışmayı yaptık. Görme engelli, ortopedik engelli köpekler var. Bir kere çok şaşırdılar. Bu kadar yakından temas etmemişlerdi. Yalnız olmadıklarını gördüler. Görme engelli köpeklere çok şaşırdılar 'nasıl hayatta kalıyor' diye. Tabii onlara anlattık özel gereksinimlerini, burada rehabilite edildiğini, bakıldığını, korunduğunu, kollandığını. Önemli olan yalnız olmadıkları hissini vermek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı