İSİPAB Komisyonu Başkanı Dusak, İsrail'in uluslararası alanda yalnız bırakılması için çalıştıklarını söyledi Açıklaması

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahim Dusak, İSİPAB olarak parlamenter diplomasi yoluyla İsrail'in uluslararası arenada yalnızlaştırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Dusak, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), TBMM, Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın Türkiye ve Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Dusak, konferansın küresel düzeyde terör tehdidine karşı ortak bir farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Dusak, terörün dünya genelinde birçok ülkeyi etkileyen yasa dışı bir süreç olduğunu belirterek, uluslararası platformlarda parlamenter diplomasi yoluyla terörün sona erdirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ve ayrıca İSİPAB olarak bu mücadelede aktif rol üstlendiklerini vurguladı.

"Terörist ülke İsrail'in Gazze'deki soykırımının sonlandırılması" vurgusu

İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü soykırıma da değinen Dusak, "Burada asıl önemli olan ve dikkat etmemiz gereken terörist ülke konumunda olan, bu tanıma uyan İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de işlediği insanlık suçunun, soykırımın sonlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Dusak, İSİPAB olarak parlamenter diplomasi yoluyla İsrail'in uluslararası arenada yalnızlaştırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Biz İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği olarak parlamenter diplomasiyi kullanarak İsrail'i uluslararası arenada yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde özgür bir şekilde terörden uzak, güvenli bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM'de yalnız bırakılması "çok önemli bir cevap"

Birleşmiş Milletlerde yakın zamanda yapılan toplantıya da değinen Dusak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki konuşmasının dünya kamuoyunda yankı bulduğunu belirtti.

Dusak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasına başlarken, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmesinin "İsrail'e verilen çok büyük, önemli ve ciddi bir cevap" olduğunu, bu tavrın uluslararası kamuoyunda önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Son günlerde İsrail'in ABD öncülüğünde Gazze'de ateşkes konusunda adım atıyor gibi göründüğünü belirten Dusak, bunun temkinli bir iyimserlikle karşılandığını ifade etti.

Dusak, "Bu, güven veren bir durum değil ama yine Filistinli kardeşlerimizin bu süreçte kendi ülkelerinde özgür, başkenti Kudüs olan ülkelerine kavuşmaları için önemli bir adımdır." dedi.

Ayrıca Dusak, İSİPAB olarak Filistin davasını her uluslararası platformda gündeme getirdiklerini vurguladı.

"Terörle mücadelede uluslararası dayanışma şart"

Konferansın içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Dusak, "Teröre karşıyız. Bütün dünyada ülkeler terörle mücadele etmekte, önemli zorluklarla karşılaşmaktadır. Birleşmiş Milletler bu konu için önemli bir toplantı düzenlemiştir." ifadelerini kullandı.

Dusak, öte yandan konferansta terörün sonuçlarının dile getirildiğini ve sorunlara çözüm önerileri sunulduğunu aktardı.