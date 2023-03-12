İsimler netleşti! İşte Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalarak destek isteyeceği partiler

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Meclis'te grubu ve temsiliyeti bulunan partilerle Meclis dışındaki birçok siyasi partinin de desteğini araması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda Bağımsız Türkiye Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayını belirledi.

PARTİLERİ ZİYARET EDİP DESTEK İSTEYECEK

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tam destek verecek bu partilerin yanı sıra Meclis'te grubu ve temsiliyeti bulunan partilerle Meclis dışındaki birçok siyasi partinin de desteğini araması bekleniyor.

ZİYARETLERDE ÖNCELİK HDP'DE

Kılıçdaroğlu'nun, "Bu sofra Halil İbrahim sofrası, bu sofra Millet sofrası. Herkesi kucaklamak için çalışacağız" mesajı veren bir kampanya yürüteceğini söyleyen çalışma arkadaşları başta Meclis'in üçüncü büyük partisi HDP olmak üzere seçime girme yeterliliği olan birçok siyasi partinin desteğinin aranacağı görüşünde. Gazeteduvar'da yer alan haber habere göre bu kapsamda altı partiden oluşan Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu için çok sayıda partiden destek istenmesi bekleniyor.

GENÇ PARTİ VE TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ DE LİSTEDE

Altılı Masa'daki partilerin yanı sıra desteği aranacak partiler arasında Bağımsız Türkiye Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, Yeşiller ve Sol bulunuyor. Ancak bu partilerin tutumu yapılan ziyaretler ve adı geçen partilerin yetkili kurullarında yapılan tartışmaların ardından belli olacak.