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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda ara tatil dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

İlçenin güneyinde bir tepenin üstünde yer alan İshak Paşa Sarayı, görkemli mimari yapısıyla yılın her mevsimi ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen tarihi mekanın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.

İshak Paşa Sarayı, ara tatil döneminde ülkenin farklı illerinden gelen turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Turist rehberi Efe Hasan Çetin, AA muhabirine, İshak Paşa Sarayı'nın görkemli yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Yılın her mevsimi bölgeye turist gruplarını getirerek gezdirdiklerini belirten Çetin, "Ara tatilde misafirlerimizi gezdiriyoruz. İshak Paşa Sarayı doğuda yer alan en görkemli tarihi yapılardandır. 3 gün daha bölgede olacağız, Kars ve Erzurum'u da gezeceğiz. İshak Paşa Sarayı bizim için çok önem arz ediyor, her geldiğimizde mutlaka uğruyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA