İşgal altındaki topraklarda yaşayan Hristiyanlar da İsraillilerin hedefinde

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Müslümanların yanında Hıristiyanlar ve kutsalları da İsrail polisi, askeri ve fanatik Yahudiler tarafından hedef alınıyor.

Diğer dinlerin mensuplarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Hristiyanlara yönelik saldırıları devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, bir İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki bir beldede Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçaladığı görüntülerin ardından imaj düzeltme çalışmalarına başlarken fanatik Yahudiler, işgal altındaki topraklarda Hristiyanlara yönelik yeni saldırılar düzenledi.

Fransız rahibe darbedildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin saldırısı sonucu başından yaralandı.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki fanatik Yahudi'nin saldırıyı ırkçı motivasyonla gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın ortaya çıkan videolarda, söz konusu kişinin Fransız rahibeyi arkasından iterek düşürdüğü, ardından kafasını çarpan rahibeyi yerde tekmeleyerek darbettiği görüldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, Aziz Yakup Katedrali'ne tükürdü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan bir diğer olay ise Aziz Yakup Katedrali önünde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapının önüne gelen fanatik Yahudi'nin Katedral'in kapısına tükürdüğü yer aldı.

Kapıya tükürdükten sonra kameraya bakan ve 3 kere daha tüküren fanatik Yahudi, kameraya orta parmağını gösterdi ve ardından eliyle haç işareti yaptı.

İsraillilerin, Hristiyanların kutsallarına saldırıları artarak devam ediyor

Söz konusu saldırılar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanların kutsallarına ve şahıslarına yönelik artarak devam eden saldırıları yeniden gündeme getirdi.

Kutsal mekanlara ve din görevlilerine "tükürme" en sık gerçekleştirilen saldırı türü olarak dikkati çekerken fanatik Yahudiler, dini kişiliklere yönelik darp, itme, biber gazı spreyi kullanımı, hakaret ve tehdit diğer saldırı türleri arasında yer alıyor.

Rossing Eğitim ve Diyalog Merkezi verilerine göre, 2024'te İsraillilerin Hristiyanlara yönelik 46'sı fiziksel saldırı, 111'i nefret suçu olmak üzere 157 saldırı rapor edilirken, bu sayı 2025 yılında artış göstererek 180'i aştı.

Hristiyanlara yönelik taciz ve nefret suçlarının 2025'te yüzde 63'lük artış gösterdiği, saldırıların büyük çoğunluğunun ise rapor edilmediği belirtildi. 2025'te darp, itme ve biber gazı spreyi kullanımını içerek fiziksel saldırı sayısı ise 61'i aştı.

Tükürme, yüzde 60'lık oranla Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kaydedilen en yaygın taciz biçimi. Bunu yüzde 18 ile hakaret ve tehditler, yüzde 12 ile de Hristiyan dini sembollerine verilen zararlar izliyor. Fiziksel şiddet, vakaların yüzde 5'ini teşkil ediyor.

Bölgedeki vakaların yüzde 83'ü Doğu Kudüs'te gerçekleşti. Bu saldırıların önemli bir kısmı (yüzde 43) Doğu Kudüs'teki Ermeni Mahallesi'ni ve Ermeni Patrikhanesi'ni hedef alıyor.

İşgal altındaki topraklarda yaşayan Hristiyan toplumu, sistematik tükürme, darp ve hakaret eylemlerinin yanı sıra kutsal sembollerin parçalanması, mezarlıkların tahrip edilmesi, kilise duvarlarına ırkçı yazılar yazılması gibi çok boyutlu bir taciz dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kiliselerin kundaklanmaya çalışıldığı ve taşlandığı onlarca olay rapor edildi.

Yahudilerin Hristiyanlara yönelik saldırıları cezasız kalıyor

İsrail'de Yahudilerin, diğer inançların mensuplarına ve kutsallarına yönelik saldırıları, İsrail makamları tarafından sümen altı edilip cezasız bırakılıyor.

Haaretz gazetesinde yayımlanan bir habere göre, sadece 2018-2020 yılları arasında cami ve kiliselere yönelik "nefret suçu" davalarıyla ilgili 10 soruşturmadan 9'u "faillerinin tespit edilemediği" gerekçesiyle kapatıldı.

Bazı Yahudiler tükürmeyi "bereket getiren eski bir Yahudi geleneği" olarak kabul ederken bir kısmı da bunu "Yahudi kanunlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir eylem" şeklinde görerek gerçekleştiriyor.

Saldırılara maruz kalanlar, çete halinde gezen, hakaret ve aşağılama amaçlı saldırılar gerçekleştiren fanatik Yahudilere karşı çıkmaya çekinirken, tepki gösterenler fiziki şiddet ya da göz yaşartıcı gaz saldırılarına maruz kalıyor. Saldırıların büyük kısmının rapor edilmemesi de bundan kaynaklanıyor.

İsrail ordusunun Gazze'de kutsal mekanlara yönelik saldırıları dikkati çekti

İsrail ordusu, Ekim 2023 sonrasında soykırıma varan saldırılar gerçekleştirdiği Gazze'de Hristiyan mekanlarına yönelik çok sayıda saldırıya imza atarken Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, ABD desteğini arkasına alan İsrail ordusunun saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki camilerin neredeyse tamamı hasar gördü, 3 büyük kilise olan Kutsal Aile, Aziz Porphyrius ve Baptist kiliseleri de birden fazla kez hedef alındı.

İsrail, 10 Ekim ve 19 Ekim 2023'te Gazze'de sivillerin sığındığı, beşinci yüzyıla tarihlenen ve dünyanın en eski üçüncü kilisesi olarak bilinen Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırdı. Gazze'de yerinden edilmiş yüzlerce Hristiyan'ın sığındığı kilise, İsrail bombardımanları sonucu yıkıldı. Saldırılarda, kiliseye sığınan Gazzeli Hristiyanlardan 18'i yaşamını yitirdi.

Yüzlerce Filistinlinin sığındığı Genç Hristiyanlar Birliği de 16 Aralık 2023'te İsrail güçleri tarafından bombalandı. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Beşinci yüzyılda inşa edilen ve bölgedeki en önemli tarihi yapılardan olan Bizans Kilisesi de İsrail'in bombardımanında kısmen yıkıldı.

Kuşatma altına alınan ve sivillerin sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi de 16 Aralık 2023'te İsrail güçlerinin saldırılarına uğradı. Saldırıda Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, İsrail ordusunun keskin nişancıları tarafından hedef gözetilerek öldürüldü.

Bizans döneminde Aziz Hilarius tarafından Filistin'de inşa edilen ilk ve en eski Hıristiyan manastırı olarak bilinen Aziz Hilarius Manastırı da İsrail ordusu tarafından bombalanarak büyük hasara uğratıldı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentinde yer alan ve "Hızır Türbesi" olarak da adlandırılan tarihi yapı, Aziz Hilarius'un Filistin'de yaptırdığı ve ölümüne kadar ikamet ettiği ilk Hıristiyan manastırı olarak biliniyor.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan ve içinde çok sayıda tesis, salon ve bir spor kulübünün bulunduğu Ortodoks Kültür Merkezi'ni de vurdu. Saldırıda merkezin büyük bölümünde tahribat meydana geldi.

Anglikan Kilisesinin Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de hastane ve kilisenin 14 Ekim 2023'te İsrail tarafından yapılan roket saldırısında zarar gördüğünü, hastanenin 4 sağlık çalışanının yaralandığını açıkladı.

Ehli Baptist Kilisesi, Ekim 2023'de uğradığı İsrail saldırısıyla yaşanan katliamla anılıyor. İsrail'in 17 Ekim 2023'teki saldırısında hastane ve kilisede bulunan kişilerden yaklaşık 500 kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 17 Temmuz 2025 Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği hava saldırısında yerinden edilmiş 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Kutsal Aile Kilisesi'nin Papazı Gabriel Eduardo Romanelli de bulunuyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılar

Aralık 2018'de İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'deki noel kutlamalarına katılan ve "Noel Baba" kıyafetleri giyen bazı Filistinli Hristiyanlar kendileri için en kutsal şehirlerden biri olan Kudüs'e, İsrail askerlerince alınmadı.

Aralık 2020'de fanatik bir Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Azap Kilisesi'ni (Gethsemane - Church of All Nations) yakmaya çalıştı.

Aralık 2022'de Kudüs'teki Eski Şehir'in güneyinde yer alan Hilva Vadisi'nde Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait araziye Siyonist radikal bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

1 Ocak 2023'te "kipa ve tallit" giyen işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden iki İsrailli, Doğu Kudüs'teki Sion Tepesi'nde yer alan Protestan mezarlığına girerek, tarihi kabirlerdeki mermer haç sembollerini kırıp ikonlara zarar verdi, moloz parçalarını etrafa attı. Söz konusu mezarlık, 1848'te Osmanlı döneminde Protestan Hristiyanlara tahsis edilmişti.

Şubat 2023'te işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal Çile Yolu'nun (Via Dolorasa) ikinci durağı, Hazreti İsa'nın cezalandırıldığına inanılan Kırbaçlama Kilisesi, fanatik bir Yahudi'nin saldırısına uğradı. Tarihi kiliseye giren Yahudi, elindeki çekiçle Hazreti İsa heykeline saldırdı. Kudüs Piskoposluk İdaresi, bu tür saldırıların daha önce de defalarca yaşandığını belirtti.

14 Nisan 2023'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi, bir kilisenin önündeki rahibelere tükürdü. Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntüler, Doğu Kudüs'ün Eski Şehri'nde yer alan, Hristiyanlar tarafından İsa'nın çarmıha gerilmeye götürülürken yürüdüğü yol olduğuna inanılan Çile Yolu (Via Dolorosa) üzerindeki bir kilisenin önünde kaydedildi.

Ekim 2023'te Doğu Kudüs'te, Ultra-Ortodoks Yahudilerin tahta bir haç taşıyan yabancı Hristiyanların yanında yere tükürdüğünün görüldüğü görüntüler, Filistinli Hristiyanlarda öfkeye yol açtı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit beldesinde Ocak 2024'te Najat Jadallah Emeid isimli yaşlı bir Hristiyan kadın, arazisinde hayvan otlatan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle yaşadığı arbede sonucu kafatasının çatlamasıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının evi daha sonra tekrar saldırıya uğradı.

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 26 Haziran 2025'te Batı Şeria'daki Hristiyan köyü Taybe'nin doğu girişindeki evlere saldırdı ve ateş yaktı.

8 Temmuz 2025'te de Bizans dönemine ait Hristiyan mezarlığı yakınlarında ve 5. yüzyıla dayanan geçmişiyle Filistin'deki Hristiyanlar için en eski ve en kutsal ibadet yerlerinden biri olan "Al-Khader" (Aziz George) Kilisesi'nde yangın çıkaran fanatik İsrailliler, Taybe'in temel geçim kaynağı zeytinliklere de zarar vererek çiftçilerin arazilerine erişmesini ve çalışmalarını engelledi.

İsrail yönetimi, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat 2026'da başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, 29 Mart 2026'da Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engelleyen İsrail polisi, 11 Nisan 2026'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'ndeki "Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak isteyen Hristiyanlara müdahale etti.

"Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak için gelen Filistinli Hristiyan izci gruplarına saldıran İsrail polisi, bazılarını üniformalarında Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle şiddet kullanarak gözaltına aldı.

Lübnan'ın güneyi

İsrail'in, işgal edilen Filistin topraklarının yanı sıra Lübnan'da da işgali altında bulunan güney bölgelerde, Hristiyanlara yönelik çok sayıda saldırıları oldu.

Son olarak 19 Nisan 2026'da Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Olayın ne zaman gerçekleştiği belirtilmezken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekti.