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İş ve Meslek Hastalıkları Farkındalığı Artırma Toplantısı Düzenlendi

İş ve Meslek Hastalıkları Farkındalığı Artırma Toplantısı Düzenlendi
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İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD), meslek hastalıklarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla Ankara'da bir toplantı düzenledi. Toplantıya katılan uzmanlar, ölümlerin önlenmesi için erken tespit ve alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD), iş ve meslek hastalıklarında farkındalığın artırılması amacıyla toplantı düzenledi.

İMUD tarafından düzenlenen Ankara Toplantıları'nın ilki Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşması yapan Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, 2019'da dünya genelinde meslek hastalıkları nedeniyle 2,5 milyon ölüm kaydının olduğunu bildirdi.

Ölümlerin önlenmesinde önceden tespitin ve alınması gereken önlemlerin önemine dikkati çeken Yıldız, "Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi de bu farkındalıkla her kademedeki personeliyle meslek hastalıklarının erkenden ve uygun şekilde tespitini sağlamaktadır." dedi.

Yıldız, hastanenin Türkiye'de tüm ana uzmanlık branşlarında meslek hastalığı değerlendirme niteliği bulunan tek meslek hastanesi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Hastanemiz, 2021 yılının son aylarından itibaren mevcut binasında Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizde görev yapmakta olan İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlarımız 23 binden fazla ayaktan hastaya ve 1400'den fazla yatan hastaya sağlık hizmeti sunmuştur. 2021'in Kasım ayından itibaren detaylı tetkik ve değerlendirme sonucunda 1800'den fazla hastanın, mesleki hastalık şüphesi taşıyan hastalıkları tespit edilmiş ve bildirilmiştir."

Toplantıda konuşan İMUD Başkanı Gülden Sarı ise amaçlarının bu toplantılarla önlenebilir olan meslek hastalıklarının farkındalığının artırılması olduğunu bildirdi.

Toplantıda, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği'nden Doç. Dr. Adem Koyuncu tarafından, meslek hastalıkları sağlık kurulu raporu oluşturulması ve sonrasındaki yasal süreçlerle alakalı sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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