İş makinesi operatörü çocuğu kırmadı, evin önünü kardan temizleyip yolu açtı

Muş'un Hasköy ilçesinde bir iş makinesi operatörü, kardan kaplı yolu açarken, bir çocuğun evinin önünü temizleme isteğini yerine getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MUŞ'un Hasköy ilçesi Karakütük köyünde, yol açma çalışması yapan iş makinesi operatörü, bir çocuğun isteğini kırmayıp evlerinin önünü kardan temizledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte kardan kapalı olan 356 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor. Hasköy ilçesi Karakütük köyünün yolunu açan iş makinesi operatörü Osman Kalaycıoğlu, gece karanlığında, soğukta kendisine el sallayan çocuğu görünce aracı durdurdu. Operatörle konuşan çocuk, evlerinin yerini göstererek, "Ağabey, aracımızın önü kapalı. Yolunu temizler misin? Evimizin önünü de açar mısın?" diyerek talebini iletti. Çocuktan evlerinin yerini öğrenen operatör Kalaycıoğlu, iş makinesiyle hem garajın hem de evlerinin önünü temizledi. Kalaycıoğlu'nun başka bir isteğinin olup olmadığını sorduğu çocuk ise "Allah razı olsun abi, teşekkür ederim" diye cevap verdi. O anlar ise operatörün cep telefonu kamerasına yansıdı.

