İSTANBUL-İŞ DÜNYASI YÖNETİCİLERİ İÇİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: SORBONNE ÜNİVERSİTESİ'NİN DİPLOMASINI ALACAKLAR

Kurumları, iş dünyasını ve toplumu dönüştürebilecek sorumluluk sahibi liderler geliştirme hedefiyle eğitim programları düzenleyen BMI Business School, dünyanın saygın üniversitelerinden Paris Sorbonne Üniversitesi'yle geçen yıl başlattığı ve ilk mezunlarını Mayıs-Haziran 2024'te verecek International Executive MBA eğitimlerinin yeni dönemine başlıyor. Programın avantajlarından bahseden BMI Busıness Shcool'de Akademik Danışman Emirhan Altunkaya, 'Yöneticiler programı, kariyerinden ve ailesinden uzaklaşmadan, yurt dışına taşınmalarına gerek kalmadan İstanbul'da takip edebiliyor. Yüksek lisans özelinde Sorbonne Üniversitesi'nin kampüsünü İstanbul'da açtık diyebilirim' dedi.

Bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olacak eğitim programları düzenleyen BMI Business School, geçen yıl dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Paris Sorbonne Üniversitesi'yle iş birliğine giderek, 'International Executive MBA' programını düzenlemişti. Toplam 18 ay sürecek resmi yüksek lisans programına Eylül 2022'de başlayan katılımcılar programın tez aşamasına geçti. Türkiye'nin ve yakın coğrafyasının lider firmalarından orta ve üst düzey yöneticiler, önemli aile şirketlerinin ikinci nesil yöneticileri ve genç girişimcilerden oluşan katılımcılar 2024 yılının Mart ? Nisan ayları içerisinde tezlerini savunacak, Mayıs 2024'te de mezuniyet töreni için Paris Sorbonne Üniversitesi'ne gidecek.

'SORBONNE ÜNİVERSİTESİ'NİN RESMİ DİPLOMASINI ALABİLDİĞİNİZ BİR PROGRAM'

Program hakkında bilgiler veren Galatasaray Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi ve BMI Busıness Shcool'de Akademik Danışman olarak görev yapan Emirhan Altunkaya şunları söyledi:

'International Executive MBA programı Paris Sorbonne Üniversitesi iş birliğinde yaptığımız bir program. Türkiye'deki partneri ise BMI Busıness Shcool. Aslında bu resmi bir işletme yüksek lisans programı ve Paris Sorbonne Üniversitesi'nin resmi diplomasını alabildiğiniz bir program. Program aynı zamanda Rio Brezilya, Pekin Çin'de de yapılıyor. Fransa, Brezilya ve Çin'den sonra Türkiye 4'üncü ülke oldu. Biz bu programı geçtiğimiz sene Türkiye'ye getirdik. 18 ay süren bir işletme lisans programı. Bunun 14 ayı ders aşamasından 4 ayı ise tez aşamasından oluşuyor. 14 aylık ders aşamasının büyük bir kısmını katılımcılar İstanbul'da yüz yüze gerçekleştiriyor ve program tamamen İngilizce ilerliyor.'

'GLOBAL ANLAMDA PRESTİJLİ BİR ÜNİVERSİTEDEN DİPLOMAYA HAK KAZANIYORLAR'

Programın avantajlarından bahseden Altunkaya, 'Dolayısıyla programın en büyük avantajı yöneticilerin kariyerinden ve ailesinden uzaklaşmadan, yurt dışına taşınmalarına gerek kalmadan İstanbul'da takip edebiliyor olmaları. İş dünyasından kopmadan yüksek lisanslarını burada devam ettirebiliyorlar ve Sorbonne Üniversitesi gibi dünyaca tanınan Avrupa'da ilk 20 dünyada ilk 200 üniversite arasında bulunan global anlamda prestijli bir üniversiteden diplomaya hak kazanıyorlar. Çok prestijli bir programı İstanbul'a getirdik. Bir nevi yüksek lisans özelinde Sorbonne Üniversitesi'nin kampüsünü İstanbul'da açtık diyebilirim' ifadelerini kullandı.

'ORTA VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ HEDEFLİYORUZ'

Programın hedef kitlesinin iş dünyasındaki deneyimli profesyoneller ve yöneticiler olduğunu ifade eden Altunkaya, 'Executive MBA programlarına genellikle deneyim yılı bariyeri konulur. Bizim programımızda da en az 10 yıl iş deneyimi gerekliliği var ve bunun 2 yılının yöneticilik olması gerekiyor. Dolayısıyla en az 2 yıl boyunca ekip yönetimi liderliği yapmış profesyonellerini alabiliyoruz. Bu anlamda ilk seneki katılımcı listemizde ortalama deneyim yılı 16 yıl kadardı, ortalama yaş ise 39'du. Dolayısıyla lisans mezunu, iyi derecede İngilizce bilen, iş dünyasında 10-12 yıl deneyime sahip firmalardaki orta ve üst düzey yöneticileri hedefliyoruz. Fakat bunun dışında ikinci nesil şirket liderleri, girişimciler ve danışmanlık şirketlerinin tepe yöneticileri de programa katılım gösterebiliyor' diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ ŞEYLERDEN BİRİ DE NETWORKİNG ORTAMI SAĞLAMASI'

Programın yöneticiler için özelleştirilmiş bir içeriğe sahip olduğunu söyleyen Altunkaya, şunları ekledi:

'Klasik bir üniversite müfredatından ziyade doğrudan katılımcıların deneyimini odağına alan ve daha çok vaka analizleri, globaldeki iyi örnekler, deneyim paylaşımları seansları şeklinde kurgulanmış bir halde. Dolayısıyla üst düzey yöneticilerin katılıp hem ktılıp iş dünyasında son dönemde neler oluyor, güncel trendler neler, iş dünyası nereye gidiyor gibi konularda hem de kendi firmalarında karşılaştıkları zorluk ve fırsatları farklı firmalardaki zorluk ve fırsatlarla buluşturup onların deneyimlerinden yararlanabildikleri, tartışma fırsatı yaratabildiğimiz bir ortam oluşturuyoruz. Buradaki en önemli şeylerden biri de networking ortamı sağlaması. Çünkü hem Türkiye'deki 30 üst düzey yöneticiyi bir araya getirmiş farklı sektörlerden deneyimleri buluşturmuş oluyoruz hem de bu üst düzey yöneticileri Fransa'dan, Çin'den ve Brezilya'dan üst düzey yöneticilerle bir araya gelebilecekleri bir network ortamı ve mezunlar topluluğu içerisine dahil etmiş oluyoruz.'

'TÜRKİYE EKONOMİSİNE DE ÇOK BÜYÜK BİR KATKI'

Bu programın standart yüksek lisanslardan farklı olduğunu söyleyen Altunkaya, 'Türkiye iş dünyasının da özellikle bu seviyede yöneticilerin kendilerini geliştirebileceği bir fırsatlara ihtiyacı var. Bu anlamda önemli bir fırsat sunduğumuzu düşünüyorum. Programda Türkiye'nin lider ilk 500 firmasından üst düzey yöneticiler katılıyor, genel müdür yardımcısı seviyesinden. Bunlar kurumsal taraftan gelen katılımcılar. Ortalama deneyim yılı 16 ortalama yaş da 39 olduğunu düşünürsek 45 yaşındaki üst düzey yöneticilerin katılımı çok fazla. Bir diğer önemli katılımcı profili de aile firmalarının ikinci yöneticilerinden oluşuyor. Bu da çok büyük bir katkı, Türkiye ekonomisine de çok büyük bir katkı. Aslında bu aile şirketleri Türkiye'nin göz bebekleri ve Türkiye'den çıkmaya çalışan büyük markalar. Onların gelişimine katkı sağlamak ikinci nesil yöneticilerin şirketi kurumsallaştırma, globale açabilme anlamında vizyonunu geliştirmek çok önemli katkılarından biri. Dolayısıyla aile şirketlerinin ikinci nesil yöneticilerinin de yoğun katılım gösterdiğini söyleyebilirim' diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PROGRAM OLMASINI HEDEFLİYORUZ'

Programın Mayıs 2024'te ilk mezunlarını vereceğini söyleyen Altunkaya, 'Ben de onlarla beraber Paris'e gidip cübbelerini giydiriyor olacağım. Dolayısıyla benim için de bir gurur kaynağı. Şimdi de Ekim ayında ikinci sınıfı açıyoruz. Önümüzde ki yıllarda da devam ettirebileceğimiz sürdürülebilir bir program olmasını hedefliyoruz' dedi.

'MAKSİMUM 30 KATILIMCI YER ALIYOR'

Programın katılım şartlarını anlatan Altunkaya, şunları ekledi:

'Sorbonne'in kriterleri dolayısıyla programa maksimum 30 katılımcı alabiliyorum. Sorbonne 30'u bir kişi bile geçmeme izin vermiyor. Bu sene gelen başvuru sayısı 150'nin üzerindeydi. Sorbonne kriterleri dolayısıyla 60 kişiyi mülakata alabildik. Deneyim yılı ve yöneticilik deneyiminin dışında Sorbonne'nin belli kriterleri var. Mülakatlar gerçekleştiriliyor, CV üzerinden incelemeler gerçekleştiriliyor. Katılımcının hem akademik hem de iş dünyasındaki arka planı inceleniyor. Katılımcının hem programa olan motivasyonu hem de bugüne kadar üstlendiği sorumluluklar ve başarılar detaylıca inceleniyor. Bunlar doğrudan Sorbonne'nin akademik kadrosu tarafından inceleniyor. Online şekilde gerçekleştiriliyor ve katılımcılar hayallerini, projelerini, bugüne kadar başardıklarını ve başaramadıklarını bu jüriler önünde sunuyorlar. Tek tek incelenerek en iyi olabilecek ya da en doğru armonide olabilecek 30 kişilik sınıf belirleniyor.'

AİLE ŞİRKETLERİNİN İKİNCİ NESİL LİDERLERİ İLGİ GÖSTERDİ

Bu yıl 150'den fazla başvuru alan programda Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Mısır, İran, Irak, Suudi Arabistan, Romanya gibi ülkelerden de başvuru geldi. Bu yıl programa kadın yönetici ve aile şirketlerinin ikinci nesil liderleri ilgi gösterdi.

Yeni döneminde akademik müfredatı ve kadrosu da geliştirilen programlarda, Paris'te yapılan 2 ders modülüne Prag da eklendi. 2'nci dönem eğitimleri Ekim 2024'te başlayacak programdan mezun olan katılımcılar, Paris Sorbonne Üniversitesi'nin yöneticiler için işletme yüksek lisans (Executive MBA) diplomasına sahip oluyor.

BAŞVURANLARIN YARISINDAN FAZLASI KADIN

30 ila 51 yaş aralığındaki katılımcılar arasında programın bu yılki başvurularında kadınların oranı yüzde 52 oldu. Türkiye'den katılımcıların ağırlığı İstanbul'dan. Ayrıca İzmir, Bursa, Ankara, Adana gibi şehirlerden de katılım oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ AKADEMİSYENLER DERS VERİYOR

Program boyunca katılımcılar, Paris Sorbonne Üniversitesi, Fribourg Üniversitesi ve İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul gibi Türkiye'nin lider üniversitelerinden alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenleri ve yönetim danışmanları ile çalışacak. Programda Sorbonne Üniversitesi'nden Assoc. Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue, Prof. Dr. Didier Chabaud, Prof. Dr. Geraldine Schmidt, Prof. Dr. Marion Soulerot; Fribourg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdem Büyüksağış ve Prof. Dr. Franz Werro gibi önemli akademisyenlerin yanı sıra; Türkiye'deki üniversite ve kurumlardan ise, Merkez Bankası Eski Başkanı Prof. Dr. Erdem Başçı, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Ercan, Doç. Dr. Ali Coşkun, İTÜ'den Prof. Dr. Altan Çakır, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatih Yılmaz da bulunuyor.