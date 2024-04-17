İş Cinayetlerinde Ölen İşçi Sayısı Artıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iş cinayetlerinin durdurulamadığını belirterek, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı rapora göre, 2024 yılının ilk üç ayında en az 425 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Emekçimiz adeta ölümüne çalışıyor, iş verenlerin ve yetkili kurumların sorumsuzluğu emekçileri canından ediyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri verilerini değerlendirerek, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz kalmasının faturasını emekçilerin canıyla ödediğine dikkat çekti. İlgezdi, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı rapora göre, ocak ayında 161, şubat ayında 149 ve mart ayında 115 olmak üzere 2024 yılının ilk üç ayında en az 425 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Emekçimiz adeta ölümüne çalışıyor, iş verenlerin ve yetkili kurumların sorumsuzluğu emekçileri canından ediyor" ifadelerini kullandı.

İlgezdi, açıklamasında çocuk işçi ölümlerine de dikkat çekti. İlgezdi, yılın ilk üç ayında 16 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Hayattan koparılan çocuklarımızın yaş ortalaması ise tüyler ürpertici. 11- 14 yaş ve altı 4 çocuk, 15-17 yaş aralığında 12 çocuk ve 18-25 yaş aralığında 57 genç işçi hayatını kaybetti. Ülkemizi adeta işçi ölümünün merkezi haline getiren zihniyet daha ne kadar büyük acılara şahitlik etmemizi bekliyor" dedi.

"EMEKÇİLERİMİZİ YİTİRDİĞİMİZ OLAYLARDA İŞVERENİN VE İKTİDARIN SORUMSUZLUĞU VAR"

İlgezdi açıklamasında şunları kaydetti:

"2024 yılının ilk 3 ayında İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan bir gece kulübünün tadilatında çıkan yangında 29 işçinin ölümü yüreklerimize adeta kor bir ateş düşürdü, Akkuyu Nükleer Santral İnşaatında menenjit nedenli, TOKİ ve özel şirketlerin yaptıkları inşaat şantiyelerinde yangın nedenli ölümleri, İliç Anagold maden işçisi katliamı, Batuhan A yük gemisinin batması sonucu kaybolan emekçilerimiz her biri dün gibi hafızalarımızda. Emekçilerimizi yitirdiğimiz bu olayların tamamında alınması gereken önlemleri almayan işverenlerin ve iktidarın sorumsuzluğu var."