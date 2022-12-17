Irmak kenarından gelen "imdat" sesi ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Güncel Haberler Bartın'da ırmak kenarında "imdat" çığlığı duyanların ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Bir kişi, ekiplere eşinden haber alamadığını söyleyince arama çalışması başlatıldı. Bu kişinin, eşine telefonla ulaştığını söylemesi üzerine arama sonlandırıldı. Dün gece saat 21.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde meydandan geçen Bartın Irmağı kenarından 'imdat' diye bağıran birini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. EŞİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlarla konuştuğu sırada bir kişi, eşinin kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri ellerindeki projektörlerle yaklaşık 100 metrelik alanda, ırmak yüzeyinde karadan arama yaptı. TELEFONLA ULAŞTIKTAN SONRA ARAMA SONLANDIRILDI Bir süre sonra eşinin kaybolduğunu söyleyen vatandaş, eşine telefonla ulaştığını söyledi. Kadınla görüşülmesinin ardından arama çalışmaları sonlandırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Bartın AFAD Güncel Haberler

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