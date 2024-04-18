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İrlandalı Gazeteci, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i Soykırım Destekçisi Olmakla Suçladı

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İrlandalı gazeteci-yazar David Cronin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini iddia ederek, von der Leyen'in tutuklanması gerektiğini savundu.

İrlandalı gazeteci-yazar David Cronin, hakkında "vatandaş tutuklaması" girişiminde bulunduğu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini savunarak, "Bence Ursula von der Leyen'in aslında gerçek otoriteler tarafından tutuklanması gerek." dedi.

Cronin, von der Leyen'e yönelik girişiminin ardından AA muhabirine değerlendirme yaptı.

Avrupa'da silah endüstrisinin güçlendirilmesiyle ilgili konferansa davet edildiğini ve von der Leyen'in konuşmacı olduğunu gördüğünde tepki vererek Gazze'deki durumu dile getirmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Cronin, "Sabah uyandığımda aldığım ilk mesaj Gazze'nin merkezindeki El-Magazi mülteci kampında yaşayan bir gazetecidendi. Önceki gün bir grup çocuğun oyun oynarken İsrail tarafından öldürüldüğüyle ilgili bu mesajı gördüğümde bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Ursula von der Leyen'e Gazze'de devam eden soykırımın ilk aşamalarında İsrail'i tam olarak desteklemesi nedeniyle bir tavır göstermem gerekiyordu." diye konuştu.

Cronin, eylemi karşısında von der Leyen'in hiçbir tepki vermediğini belirterek, "Çok profesyoneldi. Çok sakindi. Yüzünde hiçbir duygu belirmedi." dedi.

İrlandalı gazeteci, güvenlik görevlilerinin ise kendisine nazik davrandığını söyledi.

"İsrail'e zaman kazandırdı" yorumu

Cronin, von der Leyen'in "soykırıma ortak olduğu" yönündeki fikrini şöyle gerekçelendirdi:

"Von der Leyen, (Ekim 2023'te) İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'deki Filistinlileri 'hayvan' olarak tanımladığı, gıda, yakıt ve elektriği keseceğini açıkladığı sırada, bazı üst düzey İsrailli liderleri ziyaret etti. Aslında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la, Gazze'de masum insan olmadığını iddia etmesinden bir gün sonra görüştü."

Gazze'de soykırımın önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alan Uluslararası Adalet Divanının, Gallant ve Herzog'un ifadelerini soykırım niyeti delili olarak gösterdiğini belirten Cronin, "Von der Leyen bu açıklamaları onaylamadığını ifade etmedi." dedi.

Cronin, "Bunu yaparak İsrail'e çok değerli bir zaman kazandırdı. İsrail'in gerçek bir uluslararası baskıya maruz kalmadan katliam yapması için çok değerli zamanı kazanmasına izin verdi." değerlendirmesini yaptı.

Blair ve Lieberman'a da yapmıştı

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'a yönelik de "vatandaş tutuklaması" girişiminde bulunduğu hatırlatılan Cronin, bunlara ilişkin anılarını şöyle anlattı:

"Irak'ın yasa dışı işgalindeki rolü nedeniyle Blair'ı 2010'da vatandaş olarak tutuklamaya çalıştım. Ertesi yıl, dönemin İsrail dışişleri bakanı olan Avigdor Lieberman'ı apartheidla suçlayarak tutuklamaya çalıştım. İlginçtir ki Lieberman, o zamanlar İsrailli politikacıların en aşırısı olarak kabul ediliyordu ama o zamandan bu yana yerine daha da aşırı sağcı politikacılar geldi."

Cronin, bu eylem türünün uzun yıllar önce İngiltere'de ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında temel fikir şu, polis belirli suçlulara karşı harekete geçemiyorsa veya buna istekli değilse, o zaman vatandaşlar harekete geçme yetkisine sahip olur. Ben de öyle yaptım. Bence Ursula von der Leyen'in aslında gerçek otoriteler tarafından tutuklanması gerek. Ekim ayındaki İsrail ziyaretiyle açıkça Gazze'de soykırımı mümkün kıldı ve daha sonraki açıklamalarıyla Gazze'de soykırım yaparken İsrail'e de tam desteğini yineledi."

Cronin'in girişimi

"Electronic Intifada" internet sitesinin editörlerinden, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili kitaplarıyla da bilinen Cronin, Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi"nde von der Leyen'in konuşmak için sahneye çıktığı sırada, yerinden kalkarak yüksek sesle açıklamalar yapmıştı.

"Özgür Filistin" sloganı atan Cronin, şunları söylemişti:

"Bayan von der Leyen, bu bir vatandaş tutuklamasıdır. Gazze'deki soykırıma yardım etmekle suçlanıyorsunuz. Bu soykırımın başlangıcında İsrail'e tam desteğinizi ifade ettiniz. Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var. Siz bir suçlusunuz, Bayan von der Leyen. Burada olmamalı, Lahey'de olmalısınız. Seçimlerde yeniden aday olmamalısınız."

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Kaynak: AA / Güncel

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