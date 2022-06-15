İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Hatay'da

İRLANDA Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, geldikleri Hatay'da Birleşmiş Milletler aracılığıyla, Suriye'nin kuzeyinde yer alan nüfusa yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla koridorun açık tutulmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bir dizi ziyaretler yapmak üzere Hatay'a gelen İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. İrlanda ve Norveç heyetini valilik bahçesinde karşılayan Vali Doğan, Suriye, göç ve göçmen konusu ile ilgili toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti. Basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantının ardından iki ülkenin dışişleri bakanı, açıklamalarda bulundu.