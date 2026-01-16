İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brosnan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Brosnan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafına oy veren Brosnan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın Filistinli bir anne ve çocuğunu yansıtan "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Brosnan, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Meydanı'nda ülkenin özgürlüğü için sloganlar atan Suriyelileri konu alan "Kutlamalar" fotoğrafından yana oy kullandı.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin bedensel engelli yüzücü Zeynep Ahsen Aydın'ın milli takım forması giyme hedefiyle yaptığı antrenmanlarını konu edinen fotoğrafını seçen Brosnan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in limanda payına düşen sardalyayı yemek üzere olan kedileri görselleştirdiği "İlk seferinde" fotoğrafına oy verdi.

Brosnan, "Günlük Hayat" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" fotoğrafını seçti.

"Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir"

"Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir." değerlendirmesinde bulunan Brosnan, Yılın Kareleri oylamasındaki fotoğrafların Türkiye'de ve dünyada 2025'te yaşananlara ilişkin pek çok detayı yansıttığına işaret etti.

Brosnan, seçtiği fotoğrafların, kendisinin Türkiye deneyiminin yanı sıra Gazze'den ve Suriye'den hikayeleri konu edindiğini söyleyerek, Türkiye'deki kedilerin ve Ankara manzaralarının yer aldığı fotoğraflara dikkati çekti.

2025'in zorlu dönemlerini yansıtan fotoğrafları gözden geçirdiğine değinen Brosnan, "Seçimlerimin bir kısmında, Gazze'de aşırı bir insani kriz ve açlık koşulları altında acı çeken çocukların yaşadığı trajediye odaklandım. Barış süreci ilerlerken, 2026'ya doğru umut ışığının belirmesini temenni ediyoruz." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.