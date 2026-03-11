Haberler

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, dün yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
