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Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: "Her türlü iyimserlik düşmanın suistimaline neden oluyor"

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İran Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhsin Rızai, ABD ile İsviçre'de yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleri öncesi iyimserlik uyarısı yaparak, Washington yönetiminin güç yoluyla barış stratejisi izlediğini savundu.

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, İran heyetini, İsviçre'de ABD'yle mutabakat zaptı görüşmeleri öncesi uyardı.

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Washington yönetiminin, "güç yoluyla barış" stratejisiyle Tahran yönetimini teslim olmaya zorladığını, bunu başaramayınca müzakereye yöneldiğini savunan İranlı yetkili, "Düşman (ABD), anlaşma bozucu olduğunu göstermiştir. Dikkatli olunmalı, her türlü iyimserlik, düşmanın suistimaline neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmasını görüşmek üzere İran'dan bir heyet gece saatlerinde Zürih'e ulaştı.

Tahran'ı temsil eden heyette, Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bulunuyor.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki teknik seviyedeki görüşmelerin bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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