İranlı hacılar Mekke'de güller ve pastalarla karşılandı

ABD-İsrail-İran savaşı sürerken İran’dan kutsal topraklara giden ilk hac kafilesi, Mekke'de düzenlenen törenle büyük bir coşku içinde karşılandı. Gülistan Eyaleti’nden gelen hacılar için gerçekleştirilen törende gül yaprakları serpildi, çiçek ve tatlı ikramları yapıldı. Manevi atmosferin hakim olduğu karşılama, İslami kardeşlik ve ümmet birliğinin simgesi oldu.

İran’dan hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan ilk kafile, 28 Nisan Salı günü İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan Medine’ye hareket etti. Yaklaşık 260 kişiden oluşan hacı adayları, akşam saatlerinde Medine’de konaklayacakları otele ulaştı.

67 gündür süren ABD-İsrail-İran savaşının gölgesinde gerçekleşen karşılama töreni, dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

ÇİÇEKLER VE TATLILARLA KARŞILANDILAR

Hacıların gelişi dolayısıyla düzenlenen karşılama töreninde duygusal ve manevi anlar yaşandı. Özellikle Gülistan Eyaleti’nden gelen iki ayrı kafile için hazırlanan organizasyonda hacı adayları gül yapraklarıyla karşılandı. Törende misafirlere çiçek ve tatlı ikram edilirken, ilahi ve karşılama ezgileri eşliğinde sıcak bir atmosfer oluşturuldu.

Mekke'ye ulaşan hacı adaylarının sevinci yüzlerine yansırken, törende oluşan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Organizasyonda görev alan ekipler, hacı adaylarını tek tek karşılayarak “hoş geldiniz” mesajı verdi.

“ÜMMET BİRLİĞİ” VURGUSU

Karşılama töreninde verilen mesajlarda İslami kardeşlik, misafirperverlik ve ümmet birliği ön plana çıktı. Farklı ülkelerden gelen hacı adaylarına sevgi ve saygıyla yaklaşılması, törende en dikkat çeken detaylardan biri oldu.

