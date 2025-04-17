İran ve Suudi Arabistan Arasında İkili İlişkilerde Yeni Adım

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ikili ve bölgesel" konularda istişarede bulunduğu Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'a "Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı ağırlamaya hazır olduklarını" iletti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya geldi.

Pezeşkiyan, ülkesinin, Suudi Arabistan ile ilişkilerini her alanda genişletmeye ve ikili işbirliğini diğer İslam ülkeleriyle de ilerletmeye hazır olduğunu ifade etti.

İran ile Suudi Arabistan'ın, dış müdahaleye gerek kalmadan bölgedeki birçok sorunu çözebileceğini söyleyen Pezeşkiyan, iki ülke arasında oluşan dostluğun İslam dünyasının çıkarlarını güçlendirmesini umduğunu dile getirdi.

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırlamaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Savunma Bakanı Halid bin Selman'a "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırlamaya hazır olduklarını" iletti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı da iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin İslam dünyasında yakınlaşma ve sinerji için etkili bir model olabileceğini söyledi.

"İlişkilerimizin kapsamı bunun çok ötesinde tanımlanabilir"

Pekin Anlaşması'nın iki ülke arasındaki işbirliği için yolun başlangıcı olduğunu belirten Suudi Arabistanlı Bakan, "İlişkilerimizin kapsamı bunun çok ötesinde tanımlanabilir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistanlı liderlerin en kısa sürede İran'a seyahat etmek istediklerini aktaran Bin Selman, Gazze ve Filistin'deki gelişmeler konusunda da iki ülkenin pozisyonlarının örtüştüğüne dikkati çekti

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, İran Lideri Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanı Bakıri ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüşmüştü.