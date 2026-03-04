Haberler

İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, ABD-İsrail saldırıları ile bölgedeki güvenlik durumunu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, son dönemde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki güvenlik durumu değerlendirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, üst düzey yetkililer ve siviller için başsağlığı dileklerini iletti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin bölgenin ve dünyanın istikrarı ile güvenliği üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Lavrov, diplomasi yoluyla çözüm çağrısında bulundu ve Moskova'nın bu yöndeki çabalara destek vereceğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise ABD ve İsrail'in sivillerin bulunduğu yerleşim alanları, okullar, camiler, hastaneler ve yardım merkezlerine yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeleri Lavrov'a aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
