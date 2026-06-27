İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile devam eden diplomatik süreci Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel meseleler ve ABD ile devam eden diplomatik süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi ve Abdulati, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, barışın ve istikrarın korunması amacıyla ABD ile devam eden diplomatik süreç ve bölgesel gelişmeler ele alındı.