İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşı Berri ile mutabakat zaptı hakkında görüştü

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İran-ABD mutabakat zaptı ve Lübnan'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf ile Berri telefonda görüştü.

Kalibaf görüşmede, Lübnan'daki çatışmaların sonlandırılması ve ulusal egemenliğin sağlanmasını hususunun, İran ile ABD arasındaki imzalanan mutabakat zaptının ilk maddesinin önemli bir bölümünü oluşturduğuna işaret etti.

Lübnan'da savaşın sonlandırılarak yerlerinden edilen halkın evlerine dönmesini amaçladıklarını söyleyen Kalibaf, İsrail askerlerinin Lübnan'dan çekilmesi hususunu ciddiyetle takip ettiklerini belirtti.

Kalibaf ayrıca, İranlı müzakere heyetinin, müzakereler sırasında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sık sık gündeme getirdiğini, söz konusu saldırıların mutabakat zaptının ilk maddesini ihlal anlamına geldiğini vurguladığını belirterek, ABD ile Lübnan'daki ateşkesin uygulanmasının denetlenmesi için "Çatışma Kontrol Birimi" isimli bir mekanizmanın kurulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Berri ise, İsviçre'de yürütülen sürecinin Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu ancak İsrail'in, Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğine zarar vermeye çalıştığını dile getirdi.

Berri ayrıca, Lübnan ve İsrail arasındaki çerçeve anlaşmasını "fitne" olarak tanımladı.

Taraflar son olarak, "Çatışma Kontrol Birimi"nin bir an önce toplanması gerektiğini vurguladı.