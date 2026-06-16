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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşıyla bölgedeki son gelişmeleri görüştü

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, İran-ABD mutabakatı kapsamında savaşın durdurulması ve Lübnan'ın egemenliğinin korunması vurgulandı.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran devlet televizyonuna göre Kalibaf ve Berri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, son bölgesel gelişmeler ele alınırken, İran ile ABD arasındaki mutabakat gereği, uluslararası aktörlerin, savaşın durdurulması ve Lübnan'ın egemenliğinin korunması noktasındaki sorumluluğu vurgulandı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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