İran ve Küba Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerini, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri eylemlerini ve uluslararası iş birliğini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı ilgi alanlarında geliştirilmesine yönelik mevcut imkanlar ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği ve koordinasyonun artırılması konuları değerlendirildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşme sırasında ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri eylemlerine ilişkin İran'ın tutumunu dile getirerek, bu adımların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlali olduğunu vurguladı.

Erakçi, uluslararası toplumun ve BM'nin bu tür ihlallere karşı açık bir tutum alması gerektiğini belirterek, Küba halkı ve hükümetinin ekonomik baskılar ve dış tehditler karşısındaki tutumundan övgüyle söz etti.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez ise ABD'nin Karayipler ve Latin Amerika'daki yasa dışı ve güvensiz eylemlerini, özellikle de Venezuela'ya yönelik son yasa dışı işgalini ve cumhurbaşkanı ile eşinin kaçırılmasını kınadı.

Rodriguez, Küba'nın her türlü dış tehdide karşı direnişini vurguladı ve saldırgan tek taraflılığa karşı koymak için dost ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğini dile getirdi.

İran ve Küba Dışişleri Bakanları, özellikle BM Şartı'nın Savunulması Dostlar Grubu ve Bağlantısızlar Hareketi çerçevesinde ikili ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
