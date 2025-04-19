İran ve ABD Nükleer Görüşmeleri İkinci Turda Yapıcı Geçti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turunun "yapıcı" olduğunu, tarafların birkaç gün içinde teknik görüşmelere başlayacağını ve 26 Nisan'da üçüncü tur müzakereler için heyetlerin yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turunun "yapıcı" olduğunu belirtti.

İranlı Sözcü, "İki taraf, dolaylı görüşmelere birkaç gün içinde teknik düzeyde devam etme ve ardından gelecek cumartesi kendi düzeylerinde (Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Temsilcisi Steve Witkof'un başkanlığındaki heyetler) başka bir tur görüşmesi yapma konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.