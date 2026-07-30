İran, Ürdün’deki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak bu ülkenin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne balistik füzeyle saldırdığını ve 3 F-35 uçağını tamamen yok ettiklerini iddia etti.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran, ABD'nin Ürdün'deki hava üssüne saldırı düzenledi.

Açıklamada, saldırının ABD'nin Keşm Adası'nda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırısına karşılık yapıldığı ifade edildi.

ABD'nin Muvaffak Salti Hava Üssü'nde konuşlu F-35 uçaklarından 3'ünün tamamen yok edildiği, üçünün de hasar gördüğü ve bazı ABD askerleri ile teknik personelin öldüğü ileri sürüldü.

Diğer yandan, Huzistan eyaletindeki Bender İmam Humeyni liman kentinde bu sabah ABD'ye ait insansız hava aracının tespit edilerek düşürüldüğü aktarıldı.

Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde ülke topraklarını hedef alan İran kaynaklı 5 füzeyi tespit ederek düşürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA