İran: Tankerlerimize yönelik saldırılara misilleme olarak Ürdün'deki ABD üssüne saldırı düzenledik

TAHRAN, 9 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak hava kuvvetlerinin Ürdün'deki Ezrak Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu.

Ordu çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ezrak Hava Üssü'nde ABD'ye ait F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, onarım, hazırlık ve konuşlandırılması için kullanılan bir hangar ile ABD savaş uçaklarının kullandığı bir sığınağa düzenlenen saldırıda "düşmanın ağır hasar aldığını" belirtti.

Öte yandan Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'a ait 20 balistik füzeden 18'ini imha ettiğini bildirdi.

Açıklamada, 2 füzenin ise yerleşim bulunmayan alanlara düştüğü ve herhangi bir can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua