Haberler

İran: Tankerlerimize yönelik saldırılara misilleme olarak Ürdün'deki ABD üssüne saldırı düzenledik

İran: Tankerlerimize yönelik saldırılara misilleme olarak Ürdün'deki ABD üssüne saldırı düzenledik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAHRAN, 9 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak hava kuvvetlerinin Ürdün'deki Ezrak Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu.

TAHRAN, 9 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak hava kuvvetlerinin Ürdün'deki Ezrak Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu.

Ordu çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ezrak Hava Üssü'nde ABD'ye ait F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, onarım, hazırlık ve konuşlandırılması için kullanılan bir hangar ile ABD savaş uçaklarının kullandığı bir sığınağa düzenlenen saldırıda "düşmanın ağır hasar aldığını" belirtti.

Öte yandan Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'a ait 20 balistik füzeden 18'ini imha ettiğini bildirdi.

Açıklamada, 2 füzenin ise yerleşim bulunmayan alanlara düştüğü ve herhangi bir can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu

İç çamaşırı markasının davetinde tüm bakışlar üzerindeydi

Milyon dolarlık 40 lüks araç İstanbul'da! Gören gözlerine inanamadı

Milyon dolarlık 40 lüks araç İstanbul'da! Gören gözlerine inanamadı
Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Sultangazi'de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

Eşine "Parka gidiyoruz" dedi! Anne ve 3 çocuğundan haber yok