Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İran, Suudi Arabistan'a Yemen krizi için arabuluculuk teklif etti, yanıt henüz yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki krize ilişkin İran'ın arabuluculuk teklifine Suudi Arabistan'dan henüz cevap verilmediğini söyledi. Hatipzade, Yemen'deki durumun endişe verici olduğunu belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında "yaşanan krize ilişkin", ülkesinin arabuluculuk teklifine Suudi Arabistan'dan henüz cevap verilmediğini söyledi.

Hatipzade, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen'de yaşanan durumun endişe verici olduğunu dile getiren Hatipzade, "Suudi Arabistanlı dostlarımızda konuştuk ve İran'ın arabulucu olması için öneri sunduk ancak şu ana kadar Suudi Arabistan Yemen konusunda İran'ın arabuluculuk teklifine henüz cevap vermedi." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 12 Ekim'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söylemişti.

Erakçi görüşme sırasında, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizi askeri yollarla çözme çabalarının bölgedeki gerilimi daha da derinleştireceğine vurgu yaparak, diyalog önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İstanbul'da kaçırılıp konteynerde tutulan genç kurtarıldı! Zihinsel engelli birini dolandırdığı iddiasıyla kendisi de gözaltına alındı

Kaçırılan genci kurtardılar! Gözaltına alınan da o oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

Tıp tarihinde bir ilk
Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Havalimanlarında büyük kaos! 30 saattir böyle bekliyorlar
Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

Korkutan görüntüler! Evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu!
Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti

Kayyum atanan Halk TV'de tüm çalışanlara aynı mesaj gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma

Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi
Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü

Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü