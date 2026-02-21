Haberler

İran donanma komutanı Hindistan'da Rus ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme:
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, Hindistan'da düzenlenen 'Milan 2026 Askeri Deniz Tatbikatı' sırasında Rusya ve Suudi Arabistan donanma komutanlarıyla görüştü. Görüşmelerde denizcilik alanındaki işbirlikleri ve stratejik konular ele alındı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, Hindistan'da düzenlenen askeri deniz tatbikatı kapsamında Rusya ve Suudi Arabistan donanma komutanlarıyla bir araya geldi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran Donanma Komutanı İrani, Rusya Donanma Komutanı Alekseyeviç Moiseev ve Suudi Arabistan Donanma Komutanı Muhammed bin Abdurrahman bin Hamed Al-Guribi ile Hindistan'da düzenlenen "Milan 2026 Askeri Deniz Tatbikatı" sırasında görüştü.

Görüşmelerde denizcilik alanında ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alınırken, taraflar, denizlerin ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir güvenlik açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Deniz kuvvetleri arasındaki profesyonel etkileşimlerin genişletilmesi, eğitim heyetlerinin karşılıklı değişimi, ortak tatbikatların düzenlenmesi ve teknik-operasyonel kapasitenin paylaşımı konuları da görüşmelerde ön plana çıktı.

Ayrıca korsanlıkla mücadele, deniz iletişim hatlarının güvenliği, arama-kurtarma faaliyetleri ve deniz kriz yönetimi gibi başlıklar da gündemde yer aldı.

"Milan 2026" tatbikatı, farklı ülkelerden filoların, yüzer birliklerin ve askeri heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve uluslararası düzeydeki denizcilik etkinliklerinden biri kabul ediliyor."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
