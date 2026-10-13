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İran, RAF Fairford şüphesi üzerine İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Shorter'ı çağırdı

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İran, RAF Fairford Hava Üssü saldırı şüphesindeki iddialar nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı bakanlığa çağırdı. Büyükelçiye suçlamaların reddedildiği iletildi; İran, ABD ve İsrail saldırılarına ortaklıktan doğan sorumluluklardan kaçılamayacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de ABD tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı şüphesinde Tahran'ın rolü olduğu yönündeki iddialar nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Shorter'a İngiliz hükümetinin suçlamalarının kesin bir dille reddedildiği iletildi.

Açıklamada, "İngiliz yetkililerin İran'a karşı asılsız suçlamalar yöneltme yoluyla, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarına ortak olmaktan kaynaklanan uluslararası sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaçamayacağı" vurgulandı.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan ve ABD ordusu tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü yakınlarında, 27 Eylül'de patlayıcı taşıdıklarından şüphelenilen 3 minibüs durdurulmuştu.

Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken üssün yakınındaki Whelford köyünde bulunan 85 hane tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 28 ülke, olayda İran'ın rolü olabileceğine ilişkin ortak değerlendirmeye katıldıklarını duyurmuştu. İran ise söz konusu suçlamaları reddederek İngiliz hükümetinin iddialarını somut kanıtlarla desteklemesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA
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