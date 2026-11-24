İran ordusu Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait 2 İHA'yı hava savunma sistemleriyle düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısı ve doğusunda ABD'ye ait LUCAS ve MQ-9 tipi 2 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, LUCAS'ın batıda yerli sistemlerle imha edildiği, MQ-9'ın ise doğuda hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.
İran ordusu, Basra Körfezi üzerinde Hürmüz Boğazı'nın batısı ve doğusunda ABD'ye ait "LUCAS" ve "MQ-9" tipi 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
İran ordusunun Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nın batısında, Hava Savunma Kuvvetlerine ait yerli sistemler tarafından imha edildiği belirtildi.
Bir başka operasyonda ise ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA