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İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi bir İHA'nın Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hava savunma sistemleriyle tespit edilerek düşürüldüğü belirtildi.

Ordu, İHA'nın vurulduğu ana ait olduğu belirtilen hava savunma sisteminin hedef takip ve imha görüntüsünü yayımladı.

Kaynak: AA