İran'dan ABD Üssüne İHA Saldırısı
İran ordusu, ABD'nin Lark Adası saldırılarına misilleme olarak BAE'deki Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini çok sayıda İHA ile hedef aldığını açıkladı. Ayrıca Ürdün'deki ABD üslerine balistik füze saldırısı yapıldığı duyuruldu.
İran ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.
İran ordusunun yazılı açıklamasında, saldırının "ABD'nin Lark Adası'na saldırısında hayatını kaybeden siviller ve askerlerin intikamı için" gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda üste konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin hedef alındığı kaydedildi.
ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.