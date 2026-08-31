Haberler

İran'dan ABD Üssüne İHA Saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ordusu, ABD'nin Lark Adası saldırılarına misilleme olarak BAE'deki Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini çok sayıda İHA ile hedef aldığını açıkladı. Ayrıca Ürdün'deki ABD üslerine balistik füze saldırısı yapıldığı duyuruldu.

İran ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

İran ordusunun yazılı açıklamasında, saldırının "ABD'nin Lark Adası'na saldırısında hayatını kaybeden siviller ve askerlerin intikamı için" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda üste konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin hedef alındığı kaydedildi.

ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
Türkiye'nin S-400'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti

Atina'nın uykularını kaçıran Türkiye iddiası: Tüm dengeler değişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir bakanlık ve iki kurumda kritik atamalar
Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi

Camiden yükselen ses herkesi şaşırttı! Duyan dönüp bir daha baktı
Türk vatandaşları için yeni dönem! Svalbard'da mülk edinebilecekler

Türkler artık orada yaşayabilecek! Ancak tedirgin eden bir şart var
ABD'de sokak ortasında dehşet! Yere itip cinsel saldırıda bulundu

Genç kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Polis her yerde onu arıyor
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi

Galatasaray taraftarından yıldız futbolcusuna tepki çığ gibi
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, 18 kişi kayıp

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı