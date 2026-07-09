Haberler

İran'ın bölgedeki ABD üslerine misillemesi sürerken Ürdün'de uyarı sirenleri çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri devam ederken Ürdün'de uyarı sirenleri çaldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidi sonrası Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alındı.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri devam ederken Ürdün'de uyarı sirenleri çaldı.

Ülke basınında, "sirenlerin vatandaşları uyarmak ve prosedürleri takip etmesini istemek için çaldığı" haberlerine yer verildi.

Resmi makamlardan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, 1 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bahreyn ordusu ise İran'dan düzenlenen hava saldırılarının engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay 'Müttefikler Ankara'da' programına katıldı

Fuat Oktay "Müttefikler Ankara'da" programına katıldı
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu