Haberler

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan "ABD'nin Hark Adası'na saldırı planladığı" iddialarına karşı açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran adalarına herhangi bir saldırı yapılması durumunda 'Basra Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacaklarını' duyurdu. ABD'nin Hark Adası'na yönelik askeri hedefler arasında olduğu belirtilirken, Kalibaf, çeşitli kısıtlamaların hiçe sayılacağını ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran adalarından herhangi birine saldırı yapılması halinde " Basra Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacaklarını" söyledi.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran'ın ana petrol ihraç terminali sayılan Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırı düzenleyeceğine dair haberlere değindi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:

"Vatan ya da ölüm! İran adalarına herhangi bir saldırı, tüm kısıtlamaları alt üst edecektir. Tüm kısıtlamaları bir kenara bırakacağız ve Fars (Basra) Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacağız. Amerikan askerlerinin kanı Trump'ın kişisel sorumluluğundadır."

ABD basınında son günlerde yer alan haberlerde, Hark Adası'nın Washington'un olası askeri hedefleri arasında tartışıldığı belirtiliyor. ABD'li yetkililerin, İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünü gerçekleştirdiği bu stratejik adaya yönelik "abluka, saldırı veya ele geçirme" seçeneklerini değerlendirdiği öne sürülüyor.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Axios'ta 7 Mart'ta yayımlanan ve ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Hark Adası'nı ele geçirmeyi görüştüğünü yazmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj