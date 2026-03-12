İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan "ABD'nin Hark Adası'na saldırı planladığı" iddialarına karşı açıklama Açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran adalarından herhangi birine saldırı yapılması halinde " Basra Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacaklarını" söyledi.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran'ın ana petrol ihraç terminali sayılan Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırı düzenleyeceğine dair haberlere değindi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:

"Vatan ya da ölüm! İran adalarına herhangi bir saldırı, tüm kısıtlamaları alt üst edecektir. Tüm kısıtlamaları bir kenara bırakacağız ve Fars (Basra) Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacağız. Amerikan askerlerinin kanı Trump'ın kişisel sorumluluğundadır."

ABD basınında son günlerde yer alan haberlerde, Hark Adası'nın Washington'un olası askeri hedefleri arasında tartışıldığı belirtiliyor. ABD'li yetkililerin, İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünü gerçekleştirdiği bu stratejik adaya yönelik "abluka, saldırı veya ele geçirme" seçeneklerini değerlendirdiği öne sürülüyor.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Axios'ta 7 Mart'ta yayımlanan ve ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Hark Adası'nı ele geçirmeyi görüştüğünü yazmıştı.