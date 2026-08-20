Haberler

Fars ve Arap Körfezi Gerilimi Meclis Başkanlarına Taşındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi'nin Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki isim arasında Basra Körfezi'nin isimlendirilmesi üzerinden dikkatleri çeken bir sosyal medya mesajlaşması yaşandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi'nin Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki isim arasında Basra Körfezi'nin isimlendirilmesi üzerinden dikkatleri çeken bir sosyal medya mesajlaşması yaşandı.

Kalibaf, daha önce Körfez'in ismini "Arap Körfezi" olarak kullanan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında "Fars Körfezi" ifadesini kullanmasının ardından sosyal medya hesabından, arka planda "Fars Körfezi" ifadesinin yer aldığı bir haritanın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Kalibaf, paylaşımını dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaptı.

Iraklı mevkidaşı Halbusi de İran Meclis Başkanı'nın paylaşımından kısa süre sonra arka planda "Arap Körfezi" ifadesinin yer aldığı bir haritayı gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

Söz konusu paylaşım trafiğinin, Kalibaf ile Halbusi'nin Bağdat'ta yüz yüze görüşmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

İran, "Fars Körfezi" adını "tarihsel ve coğrafi olarak doğru ve tek meşru" adlandırma olduğunu ifade ederken bu ismin binlerce yıllık haritalar, belgeler, kitaplar ve seyahatnamelerde kullanıldığını savunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Irak dahil bazı Arap yetkililerin "Arap Körfezi" kullanımını açıkça protesto etmişti.

Kaynak: AA
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Alparslan Kuytul soruşturmasında 3.9 milyon TL'lik arama gerçeği ortaya çıktı

Kuytul soruşturmasındaki 3,9 milyon TL’lik görüntülere açıklama
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş