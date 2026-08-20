Fars ve Arap Körfezi Gerilimi Meclis Başkanlarına Taşındı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi'nin Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki isim arasında Basra Körfezi'nin isimlendirilmesi üzerinden dikkatleri çeken bir sosyal medya mesajlaşması yaşandı.

Kalibaf, daha önce Körfez'in ismini "Arap Körfezi" olarak kullanan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında "Fars Körfezi" ifadesini kullanmasının ardından sosyal medya hesabından, arka planda "Fars Körfezi" ifadesinin yer aldığı bir haritanın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Kalibaf, paylaşımını dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaptı.

Iraklı mevkidaşı Halbusi de İran Meclis Başkanı'nın paylaşımından kısa süre sonra arka planda "Arap Körfezi" ifadesinin yer aldığı bir haritayı gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

Söz konusu paylaşım trafiğinin, Kalibaf ile Halbusi'nin Bağdat'ta yüz yüze görüşmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

İran, "Fars Körfezi" adını "tarihsel ve coğrafi olarak doğru ve tek meşru" adlandırma olduğunu ifade ederken bu ismin binlerce yıllık haritalar, belgeler, kitaplar ve seyahatnamelerde kullanıldığını savunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Irak dahil bazı Arap yetkililerin "Arap Körfezi" kullanımını açıkça protesto etmişti.

Kaynak: AA