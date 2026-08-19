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Kalibaf: ABD savaşır veya çekilirse kaybedecek

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin savaştan çekilmesinin itibar kaybı, devam etmesinin ise büyük sorunlar getireceğini; İsrail'i 'kanserli tümör' olarak nitelendirdi ve direnişin zaferin tek yolu olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'la savaşmaktan vazgeçmesinin itibar kaybına yol açacağını, savaşa devam etmesinin ise Washington'ın karşısına çok daha büyük sorunlar çıkaracağını savundu.

İran basınına göre, Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ile görüştü.

Görüşmede, bölgedeki tüm sorunların ve krizlerin sorumlusunun ABD ve onun müdahalesi olduğunu dile getiren Kalibaf, "Ayrıca, İngiltere tarafından bölgemize ekilen İsrail'in kanserli tümörü de bu zararlara neden oldu." ifadelerini kullandı.

ABD ile devam eden savaş ortamına değinen Kalibaf, İran'ın liderliği, askeri güçleri ve halkıyla ABD'ye karşı koyarak "hegemonyasını kırdığını" savunarak, "Öyle ki bugün umutsuzluğa düşen Amerika, savaştan çekilse itibarını kaybedecek savaşa devam ederse de kendi kendine onlarca sorun açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile muhtemel müzakere sürecine işaret eden Kalibaf, "Direniş, zaferin tek yoludur ve eğer savaşa hazır değilsek, müzakereler sonuç vermez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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