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Kalibaf'tan ABD'ye sert tepki: 'Önce siz halkınıza harcayın'

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Bessent'in İran yönetimine yönelik eleştirilerine yanıt vererek, ABD'nin İsrail ve askeri üslerine para aktardığını, bu paranın kendi halkına harcanması gerektiğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran halkının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı ve İran yönetiminin büyük miktarda parayı yurt dışında harcadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bessent'in "Rejim, milyarlarca doları terörist vekillerine aktarmak yerine bu parayı kendi halkı için harcamalı." ifadelerine karşılık verdi.

Kalibaf, ABD'nin İsrail'e ve dünya genelindeki 750 askeri üssüne milyarlarca dolar aktardığını savunarak, "Bu başarısız imparatorluk, milyarlarca doları terörist vekili İsrail'e ve 750 üsse aktarmak yerine bu parayı kendi halkına harcayabilir. Ama hayır, bu rejim için fazla mantıklı olurdu." ifadelerini kullandı.

Bessent'e hitap eden Kalibaf, "Scotty, adamım, itibarın tehlikede. Bir şeyler yap." dedi.

Bessent, X hesabından yaptığı paylaşımında, "İran halkı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, yolsuzluk içindeki rejim büyük miktarda parayı yurt dışında israf etmeye devam ediyor. Rejim, milyarlarca doları terörist vekillerine aktarmak yerine bu parayı kendi halkı için harcamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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