İran'da 2 binden fazla mahkuma bayram dolayısıyla "af veya ceza indirimi"

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, "Gadir-i Hum Bayramı" münasebetiyle 2 binden fazla mahkumun affedilmesini veya cezalarının hafifletilmesini öngören kararı onayladı.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 binden fazla mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsayan karara göre, en az 2 bin mahkum tahliye edilecek. Bazı mahkumlar ise yalnızca cezalarında indirim alacak.

Güvenlik suçlarından, casusluktan, ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı eylemlerden hüküm giyenler ve toplumun kamu güvenliğini tehdit eden kişilerin hiçbir koşulda aftan yararlanamayacağı belirtildi.

İran Anayasası'nın 110. maddesine göre, İran liderinin mahkumları af yetkisi bulunuyor. Lider, Yargı Erki'nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Şii Müslümanlar arasında Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi kendisinden sonraki manevi lider ilan ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, İran'da her yıl kutlanıyor.