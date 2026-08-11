İran'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sessizliğinin İsrail'i saldırılarını sürdürme konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Bekayi yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi sonucu çok sayıda Lübnanlı sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, evlerin ve altyapının da zarar gördüğünü ifade etti.

Uluslararası toplumun, özellikle de BMGK'nin İsrail'in saldırıları karşısındaki sessizliğini ve eylemsizliğini eleştiren Bekayi, bu tutumun İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal etmeyi sürdürmesi konusunda cesaretlendirdiğini kaydetti.

Bekayi, ABD yönetimini de İsrail'e verdiği kapsamlı destek nedeniyle Lübnan, işgal altındaki Filistin toprakları ve bölgenin diğer kesimlerinde İsrail tarafından işlenen suçlara ortak olmakla suçladı.

Bekayi, İran'ın "Lübnan'ın egemenliğini, onurunu ve bağımsızlığını savunma konusundaki tam dayanışmasını" yineledi.

Kaynak: AA