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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi

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İran'ın Van'a 45 kilometre uzaklığındaki Khoy şehri merkezli 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi.

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü İran'ın Khoy kenti olarak açıkladığı deprem, saat 13.08'de oldu. 5.7 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VAN'DA HİSSEDİLDİ

Van'ın sınır ilçesi Başkale'ye 44.85 kilometre olan deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi

OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI

Ekipler, depremin İran sırını yakın bölgelerde hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi

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Kaynak: AA / Güncel

İran Van Dünya Güncel Haberler

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