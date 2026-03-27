Kirmanşah Vali Yardımcısı, sivil yerleşimlere yönelik ABD-İsrail saldırısında 13 kişinin öldüğünü açıkladı
İran'ın Kirmanşah eyaletinde ABD ve İsrail'in düzenlediği füze saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. Vali Yardımcısı Behram Süleymani, 2'si çocuk 4'ü kadın olan ölümlerin sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılardan kaynaklandığını belirtti.
İran basınına göre Süleymani, Kirmanşah eyaletine yönelik füze saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Süleymani, Karhane, Hafıziye ve Çokagelan bölgelerine yönelik saldırılarda 2'si çocuk 4'ü kadın 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğunu vurgulayan Süleymani, saldırıların sivil yerleşim yerlerine yapıldığına dikkati çekti.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba